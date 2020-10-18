Резкий всплеск коронавируса в Волгограде: плюс 130 заболевших

Ковидные госпитали региона уже переполнены. Фото: Иван МАКЕЕВ

К 18 октября 2020 года в Волгограде наблюдается резкий всплеск коронавирусных больных. За минувшие сутки положительный диагноз COVID-19 был подтвержден сразу у 130 человек. Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в региональном оперативном штабе. И это притом, что одна из лабораторий, где проводили тестирование в городе, приостановила свою работу из-за перегруженности.

Число ковидных пациентов в Волгограде и области растет в геометрической прогрессии. Прирост ежедневный и весомый. Коронавирус ширится и растет. За последние сутки новые случаи COVID-19 зафиксированы сразу в 18-ти районах Волгоградской области. Хуже всего сейчас обстановка в Городищенском районе: за сутки там прирост составил 16 пациентов. Еще шесть новых ковидных больных выявили в Серафимовичском районе, три – в Дубовском. Еще в шести районах – по два случая (в Нехаевском, Октябрьском, Котельниковском, Кумылженском, Котовском и в городе Михайловке).

На удивление в Волжском за минувшие сутки в список заболевших добавился лишь один житель. Также по одному случаю зафиксировано в Иловлинском, Старополтавском, Даниловском, Камышинском, Калачевском, Николаевском и Суровикинском районах.

Новые случаи ковида зафиксированы в 18-ти районах области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Кстати, после того, как школьников отправили на вынужденные каникулы, число заболевших новой вирусной инфекцией детей стало гораздо меньше. Так, за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у одного младенца (до года), у трех деток детсадовского возраста и у восьми школьников (4 ребенка в возрасте от 7 до 14 лет, и 4 подростка). А вот пожилых ковидных пациентов стало больше – 52 человека добавилось за сутки.