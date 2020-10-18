В РПЛ ответили на слухи о новой вспышке коронавируса в Роторе

Игра между Тамбовом и Ротором состоится. Фото: Екатерина СИМОХИНА

За день до игры «Ротора» и «Тамбова», которая должна состояться сегодня, 18 октября на «Волгоград Арене», в футбольной поползли слухи о том, что в вогоградской команде произошла очередная вспышка коронавируса. Мол, у десяти футболистов тесты на COVID-19 положительные. Но в РПЛ эти слухи быстро опровергли.

- Наш оперативный штаб в ежедневном режиме от всех клубов получает информацию о том, где и сколько тестов провели и о количестве заболевших. «Ротор», как положено по регламенту, предоставил все необходимые документы на игроков и членов штаба команды. И эти документы говорят о том, что все представители волгоградского клуба, которые подали заявки для участия в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ, здоровы, - объявили в пресс-службе Тинькофф РПЛ.

Так что игра с «Тамбовом» в Волгограде будет. Сине-голубые активно к ней готовятся, более того, намерены побеждать.

А всех паникеров и любителей «жареных новостей» призвали доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.