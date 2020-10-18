Под Волгоградом пропал Евгений Ремезов – тезка арестованного криминального авторитета

Если вам что-либо известно о пропавшем мужчине, сообщите в полицию. Фото группы "Лиза Алерт Волгоград".

Волонтеры волгоградского поискового отряда «Лиза Алерт» разослали новую ориентировку с призывом помочь в розыске человека. Ищут Евгения Ремезова – жителя станицы Лобакино Суровикинского района.

Что удивительно: разыскиваемый селянин полный тезка широко известного в Волгограде и за его пределами криминального авторитета Евгения Ремезова, которого в 2019-м году задержали по подозрению в причастности к покушению на губернатора региона Андрея Бочарова. Этого Евгения Ремезова также помнят, как хозяина Центрального рынка в Волгограде. И это он выжил в перестрелке, в ходе которой в августе 2011 года убили еще одного криминального волгоградского авторитета Сергея Брудного.

И вдруг в Волгоградской области внезапно исчезает его иднофамилец. Причем пропал мужчина из Суровикинского района еще 11 июня 2020 года, но масштабные поиски начались только сейчас.

Известно о пропавшем мужчине немного: ему 60 лет, невысокого роста – 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, глаза зеленые.

Вероятнее всего у этого Евгения Ремезова тоже имеется криминальное прошлое. В особых приметах в ориентировке указано, что у мужчины имеются татуировки на пальцах рук, на плечах и на ногах.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, сообщите по телефонам, указанным в ориентировках.