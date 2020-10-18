В ДТП с маршруткой в Волгограде пострадала пассажирка

Опять в сводке волгоградской полиции за минувшие сутки ДТП с маршруткой, и опять в аварии пострадали люди. Произошло это в Дзержинском районе Волгограда утром 17 октября. И, что удивительно, но виновником этой аварии стал не маршрутчик, а водитель легковушки.

- 50-летний водитель «Дэу Нексия» мчался по проспекту Жукова в сторону Землячки, и при перестроении не уступил дорогу маршрутному такси. В итоге врезался в микроавтобус «Фиат Дукато», который следовал по маршруту №70-А на полном ходу. От удара в салоне маршрутки упала 39-летняя женщина. Упала очень неудачно – с травмой ее увезли с места ДТП в больницу, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности случившегося в региональном Главке.

А вечером 17 октября по вине водителя такой же «Дэу Нексия» в больницу угодили сразу четыре человека. За рулем легковушки был 19-летний парень. Он не уступил дорогу при повороте с улицы Рокоссовского и врезался в «Киа Рио» под управлением 27-летнего водителя.

- В результате ДТП в больницу доставлены 33-летний, 58-летний, 28-летняя и 55-летняя пассажиры автомобиля «Киа», - сообщают в ГУ МВД по региону.