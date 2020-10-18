Идут дожди: волгоградцев предупреждают об ухудшении погоды

Ну что, волгоградцы, доставайте зонты - дожди идут. Фото Анна Шолохова.

В этом году осень побаловала волгоградцев солнечной и теплой погодой. На календаре конец октября, а в Волгоградской области ни дождей, ни грязи, а сплошное бабье лето. Но пора и честь знать, подумала осень и уже с понедельника 19 октября обрушится на регион дождями. Волгоградские синоптики предупреждают: погода ухудшится.

Утро воскресенья, 18 октября, началось в Волгограде с тумана – первый предвестник грядущего похолодания. И уже во второй половине дня погода начнет портиться: южный ветер (порывы которого местами будут достигать 13-18 метров в секунду) принесет в Волгоградскую область дожди.

- Дожди пройдут не повсеместно, а местами, и будут небольшими и умеренными, успокаивают волгоградцев в региональном Гидрометцентре.

Но, если верить синоптикам, задождит в регионе изрядно: осадки обещают и 19 и 20 октября, да и вообще всю следующую неделю будет пасмурно.

Одно радует: столбик термометра еще не упадет до низких отметок - ночью будет держаться на уровне +8...+13 градусов (местами до +2 градусов), а днем подниматься до +19...+24 градусов.