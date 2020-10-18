На волгоградских трассах перевернулись три машины: три водителя погибли

Фото из архива КП.

Несмотря на то, что в эти выходные волгоградские сотрудники ДПС проводят массовые проверки на дорогах, суббота, 17 октября, оказалась в Волгоградской области буквально смертельной. Три машины за минувшие сутки перевернулись на трассах, три человека погибли.

Примерно в 14.30 смертельное ДТП произошло в Октябрьском районе. 53-летний водитель на «Лада 211540» перевернулся в кювет на автодороге «Октябрьский – селов Вастльевка». От полученных травм скончался на месте.

Чуть позже – в 17.10 – в Быковском районе перевернулась «десятка» на проселочной дороге между хуторами Демидов и Столяров.

- 47-летний водитель скончался от полученных травм до приезда «скорой» помощи, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А вечером того же дня – примерно в 21.20 – погиб еще один водитель. Авария произошла в Котовском районе. 40-летний мужчина рулем внедородника «Санг Йонг» не справился с управлением при повороте налево: совершил съезд на обочину, после чего улетел в кювет. От полученных травм он скончался в больнице.