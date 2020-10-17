В Волгограде трое детей пострадали в ДТП

Двое детей попали в больницу. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сразу трое детей пострадали в ДПТ за минувшие сутки в Волгограде. С утра на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе произошла массовая авария. HONDA CR-V столкнулась с «ВАЗ-2115», а затем зацепила «Рено Сандеро». ДТП случилось напротив дома №23. По предварительным данным, 56-летний водитель иномарки не уступил дорогу. В итоге в больницу с различными травмами с места аварии скорая увезла двоих малышей. Пострадавшие 5-летний мальчик и 8-летняя девочка ехали в отечественном автомобиле.

А около одиннадцати вечера в Дзержинском районе 40-летняя автоледи на иномарке сбила юного велосипедиста. 11-летний мальчик попал под колеса Hyundai во дворе дома №35 на улице 8-й Воздушной Армии. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, при падении с железного коня ребенок получил сильный ушиб правой кисти. Но ехать в больницу его родители отказались.