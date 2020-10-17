Обещал жениться и украл 6 миллионов: в Волгограде разыскивают брачного афериста

Аферист втирался в доверие к женщинам и обирал их до нитки. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградские полицейские продолжают розыск 40-летнего брачного афериста, который выманил у доверчивой женщины более 5,4 миллиона рублей. Дмитрия Фролова подозревают в краже в особо крупном размере. В последний раз его видели в Воронежской области, где он стал фигурантом очередного уголовного дела. Также следователи предполагают, что преступник мог засветиться во Владимире, Нижнем Новгороде или Иваново.

По данным следствия, в июне 2020 года Дмитрий Фролов по вымышленным именем познакомился с волгоградкой через интернет. Обещал не только вечную любовь, но и жениться. А заодно уговорил продать квартиру и автомобиль будущей супруги, чтобы потом вместе купить более дорогие жилье и машину. Деньги хранились в арендованном доме, где аферист жил вместе со своей жертвой. Поэтому он отправил суженую с семьей в Астраханскую область, пообещал подъехать позже, но сам исчез, прихватив все сбережения. С августа Фролов находится в федеральном розыске.

Фролов не был красавцем, но женщины ему верили. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- При нем были поддельные документы на имя Сухоносова Игоря Александровича и Белова Игоря Александровича, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД.

За кражи и мошенничества Фролов уже провел в местах не столь отдаленных шесть лет - с 2007 по 2013 год. Да и в последнее время это далеко не единственный его «подвиг». Фролова также разыскивают полицейские Москвы и Беларуси.

Разыскивается брачный аферист. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Всех, кому что-либо известно и местонахождении подозреваемого, просят сообщить информацию по телефону дежурной части ГУ МВД России по Волгоградской области 8 (8442) 30-43-45.