Более трех тысяч волгоградских семей получили маткапитал на первенца

В этом году коронавирус подтолкнул власти к введению в России беспрецедентных мер поддержки семей с детьми. Практически все получили дополнительные выплаты и надбавки. А еще с весны этого года материнский капитал стали выдавать не на второго, а на первого рожденного в семье ребенка. Эта программа стартовала в январе 2020-го, и уже более трех тысяч волгоградских семей получили соответствующие сертификаты на первенцев. Такую информацию «КП-Волгоград» сообщили в региональном Пенсионном фонде.

В частности, сказано, что сертификаты на первенцев получили 3280 семей. Это, напомним, касается и тех, у кого родился первый ребенок, и тех, кто усыновил первого малыша.

Еще одно нововведение: в этом году семьям не приходится бегать с заявлениями на выплату маткапитала. Теперь они получают сертификаты в беззаявительном порядке — Пенсионный фонд оформляет их с использованием данных, которые поступают из реестра ЗАГС. Когда сертификат оформлен, соответствующая информация поступает в личный кабинет родителя на сайте Пенсионного фонда. Проверить эту информацию можно также на сайте Госуслуг.

- В нашем регионе уже 6859 семей получили свои сертификаты в проактивном режиме, -уточняют в областном ПФ.