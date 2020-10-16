В Волгограде сгорел столетний дом-памятник

Старинный дом №8 на улице Комитетской в Ворошиловском районе Волгограда стоит заброшенным уже много лет. Сегодня, 16 октября, он опять горел. Почему опять? Да потому что это уже не первый пожар в дореволюционном здании за последние годы. Здание пустует, поэтому от огня никто не пострадал.

- Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу в 16.30. Прибывшие на место пожарные в кратчайшие сроки ликвидировали горение. Причина возгорания и принадлежность здания устанавливается, - кратко описал ситуацию пресс-секретарь ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

А вот волгоградцев это ЧП задело, как говорят, «за живое».

«Эх, жаль домик. Войну пережил, а в мирное время уже который раз полыхает», «Жаль, красивая избушка была», «Там колледж был, и я в нем училась…» - с сожалением пишут волгоградцы в соцсетях. И строят догадки, что загорелся дом не сам по себе: «Кто-то место себе освобождает под новую постройку», «Да, тоже подумал, что кому то помешал старичок…»