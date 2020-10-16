В Волгоградской области возобновили прививочную кампанию от гриппа

Фото администрации ВО.

В Волгоградскую область поступила вторая партия вакцины от гриппа, и прививки возобновили. На данный момент уже почти 564 тысячи волгоградцев уже прошли вакцинацию (353 тысячи взрослых и 210,7 тысячи детей). В общей сложности в регионе уже привиты от гриппа 22,6% населения.

- Сегодня в Волгоградскую область поступило еще 120 тысяч доз вакцины от гриппа. Их уже распределили по всем районам, - говорят в облздраве. И напоминают, что сделать прививку можно в любом медучреждении амбулаторного звена, в том числе и в сельских ФАПах. Кроме того, работают выездные бригады медиков, которые по заявкам предприятий и организаций вакцинируют сотрудников на местах.

Сегодня, например, вакцинировали всех сотрудников школы «Долина знаний» в Советском районе Волгограда. Прививку от гриппа сделала и Лариса Арачашвили, которая в 2019 году завоевала награду «Учитель года в России».

- Я каждый год прививаюсь. Это действенный способ защитить себя от сезонных заболеваний. А в этом году это особенно важно из-за распространения коронавируса, - говорит Лариса Арачашвили.

Кстати, ученики этой школы уже также привиты от гриппа, все, за исключением тех, кто получил отвод по медпоказаниям.

Всего в этом году планируют привить не менее 65% жителей Волгоградской области.