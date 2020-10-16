На волгоградской трассе задержали автовоз с угнанной иномаркой

На днях волгоградским полицейским от коллег из Ставрополья поступила ориентировка о том, что разыскивают «Тойоту Камри», которую угнали у жителя края. И вот вчера, 15 октября, сотрудники ДПС, дежурившие на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе Волгоградской области обратили внимание на автовоз, на платформе которого было пять машин. Остановили для проверки и присмотреться. И обнаружили, что одна из машин уж очень похожа по описанию на угнанную в Ставрополье.

- Водителя задержали и доставили в дежурную часть. Правда, мужчина категорически отрицает свою причастность к угону. Уверяет, что выполняет лишь функцию перевозчика, а чьи машины и откуда, он не знает, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

В тот же день полицейские из Ставропольского края и владелец угнанной иномарки прибыли в Волгоградскую область.

- На данный момент все необходимые материалы и автовоз с грузом направлены в Ставропольский край для проведения процессуальный действий, - уточняют в региональном Главке.