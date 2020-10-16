Группа аферистов оформила кредитов на 5 миллионов на бомжей

Сотрудница банка занималась мошенничеством, пользуясь служебным положением Фото: Артем КИЛЬКИН

На что только не пойдут мошенники, чтобы разжиться легкими деньгами. Экономические преступники думают, что в их головах родилась великолепная схема, которая поможет им получить крупные суммы. А главное – никто их не сможет поймать. Но в итоге для аферистов дела завершаются фиаско. Прокуратура Волгоградской области обвинила 33-летнюю бывшую сотрудницу банка, которая мошенничала в сфере кредитования. Женщина пользовалась своим служебным положением. Для своего дела она привлекла своих знакомых – трех мужчин и трех женщин. С августа 2017 гола по май 2018 года они подыскивали людей, которые вели асоциальный образ жизни. Проще говоря, злоупотребляли выпивкой, не имели постоянного места работы и даже жительства. Мошенники приводили их внешний вид в порядок и предлагали оформить на себя кредиты. Люди соглашались.

Чтобы не дать поводов для подозрений, преступники несколько месяцев совершали платежи по кредитам, но затем переставали. Также небольшую часть денег они отдавали тем, кто согласился стать заемщиком. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, было похищено более 5 миллионов 250 тысяч рублей. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Волгограда. Подозреваемым, у которых арестовали 3 автомобиля на сумму 1,5 миллиона рублей, грозит до 10 лет лишения свободы.