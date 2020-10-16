Из-за коронавируса число безработных в Волгоградской области выросло в пять раз

Из-за ковида тысячи волгоградцев потеряли работу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус больно ударил по экономике России: из-за ограничений закрылись многие предприятия, тысячи людей остались без работы. В Волгоградской области обстановка на рынке труда обострилась до предела. Судя, по данным, которые сегодня опубликовал Волгоградстат, число безработных в июне - августе 2020 года в регионе увеличилось в 5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- По итогам выборочного обследования рабочей силы (по методологии Международной организации труда) число безработных в Волгоградской области увеличилось до 113,5 тысячи человек, а уровень безработицы составил 9,1%, - констатируют эксперты Волгоградстата.

Надо сказать, что это один из самых высоких показателей в ЮФО. Хуже, судя по данным Росстата, обстановка только в Калмыкии, где уровень безработицы вырос до 10,2%. Для сравнения, в Ростовской области он составляет 5%, в Астраханской – 7,9%, в Краснодарском крае – 6%.

- К концу сентября 2020 года в органах службы занятости в регионе на учете состояли 51,5 тысяч человек, из них 45,1 тысяч имели статус безработного, - сообщают в Волгоградстате.

Таким образом, сейчас в Волгоградской области 3,6% всех трудоспособных жителей не имеют работы.