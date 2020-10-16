Под Волгоградом несостоявшийся бизнесмен сжег машину приятеля

Легковушка сгорела полностью. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Инцидент произошел 6 октября ранним утром в Волгоградской области: пожарные приехали на улицу Калинина в Урюпинске, чтобы затушить пылающий «ВАЗ». Первыми огонь заметили соседи, сам 34-летний владелец еще спал. Ущерб его имуществу составил 100 тысяч рублей. Эксперты установили, что машину подожгли намеренно, а полицейские быстро вышли на след подозреваемого.

Им оказался 37-летний приятель потерпевшего. Он использовал легковоспламеняющуюся жидкость, убедился, что легковушка пылает и скрылся.

- Ранее у него с потерпевшим был конфликт по поводу ведения совместного бизнеса. Желая отомстить бывшему коллеге, он принес к его дому канистру с бензином, облил лобовое стекло и поджег, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

За месть придется ответить по закону: несостоявшемуся бизнесмену грозит до пяти лет тюрьмы.