С начала года в авариях погибло 229 волгоградцев: на выходных полицейские проверят водителей

Госавтоинспекторы будут массово останавливать автомобилистов в рамках рейда «Выходные без ДТП» Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

С 16 по 18 октября в Волгограде и области Госавтоинспекторы устроят массовые проверки водителей в рамках профилактического рейда «Выходные без ДТП». Поводом для очередного контроля стала пугающая статистика: с начала 2020 года на волгоградских трассах произошло 1806 ДТП (меньше прошлогодних показателей на 6,6%), однако жертв больше – погибло 229 (+14,5%) и пострадало 2373(-8,2%). Чтобы сократить число аварий, необходимо периодически напоминать участникам дорожного движения о правилах.

Инспекторы проверят автомобилистов на соблюдение ПДД, уплату штрафов, также посмотрят наличие или отсутствие детских автокресел, вычислят водителей без прав или в нетрезвом виде. Это касается и пешеходов – к ним тоже будет пристальное внимание.

- Уважаемые участники дорожного движения будьте предельно внимательны, взаимовежливы, соблюдайте ПДД, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.