Страдали заболеваниями эндокринной системы: от коронавируса умерли женщина и мужчина из районов Волгоградской области

Жертвами ковида стали жители Светлоярского и Новониколаевского районов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус продолжает увеличивать число жертв в Волгоградской области. В регионе уже 172 официально подтвержденные жертвы пандемии. 16 октября зафиксированы 2 летальных исхода, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. В инфекционном отделении Урюпинской ЦРБ скончалась 59-летняя жительница Новониколаевского района. Оперштаб региона не уточняет, насколько быстро пациентка обратилась за медпомощью и лечилась ли сначала дома. Известно, что умершая страдала заболеваниями эндокринной системы.

Погиб от коронавируса и 63-летний мужчина из Светлоярского района. У него были хронические заболевания эндокринной и нервной систем. Лечился ли он самостоятельно дома? Неизвестно. Его госпитализировали уже в тяжелом состоянии, причем в городскую клиническую больницу №3 Волжского. Видимо, в Волгограде не было мест в инфекционных госпиталях. Спасти мужчину медикам не удалось.