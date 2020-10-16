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Поверила в компенсацию от последствий COVID-19: волгоградцы отдали мошенникам 3 миллиона за сутки

Сотрудники полиции проводят оперативно розыскные мероприятия
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Волгоградцы сами обогащают мошенников, доверяя им данные своих карт.

Волгоградцы сами обогащают мошенников, доверяя им данные своих карт.

Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки жители Волгоградской области отдали мошенникам 3 миллиона рублей. Не по доброй воле, конечно: их всех обманули. Так, на 30 волгоградку подействовала новая схема от преступников: ей пообещали компенсацию от последствий пандемии. Женщина продиктовала данные своей карты и лишилась 15 тысяч рублей.

Намного больший ущерб понес 39-летний житель Дзержинского района: с его счета, данные о котором он сам сообщил аферистам, пропало более 1,6 миллиона рублей. Житель Дубовского района по такому же сценарию потерял более 700 тысяч, а пенсионерка из Волжского сама перечислила мошенникам более 170 тысяч. Еще десятки случаев и сотни тысяч потерянных денег зафиксировали с 14 на 15 октября сотрудники полиции.

- По всем фактам мошеннических действий сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание преступников, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Криминал