Первый венесуэлец в Роторе: за сине-голубых будет играть Понсе

Фото: ФК "Ахмат"

Волгоградский «Ротор» пополнился новым футболистом. Контракт с клубом подписал нападающий из Венесуэлы Андрес Фабиан Понсе Нуньес. В волгоградской команде латиноамериканец будет выступать на правах аренды из грозненского «Ахмата» до конца сезона, сообщает balonazos.com. По имеющейся у «КП-Волгоград» информации, официально о переходе будет объявлено в течение сегодняшнего дня. В клубе из столицы Чечни венесуэлец с 2019 года. В текущем сезоне РПЛ он провел 9 матчей и пока не забил ни одного гола. Уроженцу города Маракайбо 23 года, он является серебряным призером юношеского чемпионата Южной Америки среди игроков до 17 лет. А сейчас Понсе активно вызывается за основную сборную Венесуэлы. Нападающий только вернулся из Латинской Америки, где 9 октября провел матч отборочного раунда на чемпионат мира 2022 года против сборной Колумбии. Правда, венесуэльцы проиграли соперникам, за которых выступают такие звезды мирового футбола как Хамес Родригес и Радамель Фалькао, со счетом 0:3.

После перехода Понсе станет третьим латиноамериканцем в нынешнем составе «Ротора» после аргентинца Патрисио Матрикарди и бразильца Джовино Фламариона. Однако из Венесуэлы игроков в волгоградском клубе еще никогда не было. Интересно, увидят ли его болельщики сине-голубых в ближайшее воскресенье, 18 октября, в матче 11-го тура РПЛ между «Ротором» и «Тамбовом»? Отметим, трансферное окно в России закроется 17 октября.

А пока подопечные Александра Хацкевича готовятся к предстоящей игре. Команда заселилась перед встречей с «Тамбовом» в гостиницу. Футболисты и тренеры выезжают из нее только для тренировок на стадион «Зенит». В закрытом режиме «Ротор» будет находиться до игры 11-го тура РПЛ, чтобы никто не подловил коронавирус.