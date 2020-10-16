Суд Волгограда заставил авиакомпанию заплатить пассажиру за отмененный рейс

Коронавирус поставил крест на весеннем отдыхе волгоградцев за границей Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус застал врасплох туристов весной, когда у многих были путевку за границу. Сообщение любым транспортом с другими странами было закрыто. Люди теряли деньги, так как не все туроператоры и перевозчики бросились возвращать средства. Дела стали доходить до судебных разбирательств. Так Тракторозаводский районный суд Волгограда удовлетворил требование местной жительницы о возвращении с авиакомпании денег за купленные билеты. Волгоградка приобрела авиабилеты на 3 мая 2020 года на рейсы Волгоград-Москва, а также Москва-Тиват и обратно. За все женщина отдала 65 тысяч 5 рублей. Однако затем наступила пандемия, и об отдыхе в Черногории пришлось забыть. Волгоградка обратилась в авиакомпанию за возвратом денег, но там ей отказали. Пришлось подавать на компанию в суд.

Суд встал на сторону пассажирки, а ООО «Авиакомпания «Победа» теперь будет вынуждено заплатить гораздо больше, чем вся стоимость билетов. Как рассказали «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, с перевозчика взыскана стоимость электронных билетов в размере 65 005 рублей, а также неустойка в 65 005 рублей. Также «Победа» заплатит за компенсацию морального вреда в 2 000 рублей, за расходы на оплату услуг представителя в 18 000 рублей. Еще суд оштрафовал авиакомпанию на 66 005 рублей, эти деньги тоже должны быть перечислены волгоградке. Общая сумма наказания составила свыше 216 тысячи рублей.