На юге Волгограда 17 октября отключат воду

Задвижку заменят ночью. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«Концессии водоснабжения» продолжают обновлять городской водопровод в Волгограде. На этой неделе в Красноармейском районе будут менять изношенную задвижку диаметром 300 мм на проспекте Героев Сталинграда. Из-за ремонтных работ часть жителей юга Волгограда на несколько часов останутся без холодной воды. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, работы наметили на ночное время – с вечера субботы 17 октября до утра воскресенья 18 октября 2020.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации, отключат воду в Красноармейском районе Волгограда с 22 часов 17 октября до 7 часов утра 18 октября по адресам:

бульвар Энгельса, 2, 6, 12, 16, 22, 30, 2-36

переулок Обводной, 1а

проспект Героев Сталинграда, 39-49, 50-62, 56б, 66, 68, 72

ул. Арсеньева, 1-41, 4-50, 2г

ул. Гражданская, 26-34, 54

ул. Доценко, 37-43, 74-78

ул. Петропавловская, 88

ул. Пролетарская, 8, 9, 11-55, 47а

ул. Сологубова, 1-17, 2-56а, 26а

Еще несколько десятков домов в это время будут получать воду на пониженном давлении. Это касается домов на улицах: Остравская, №2 - 20; Изобильная, №4 - 20; Фадеева, №3 - 65; Удмуртская, №2 - 30.

Справки по телефону – (8442) 99-67-96.