На матч Ротор – Тамбов болельщиков повезут электрички

Электрички отвезут болельщиков на матч и обратно. Фото: ПривЖД

После небольшого перерыва в это воскресенье на стадионе «Волгоград Арена» вновь будет футбол. Волгоградский «Ротор» сыграет с «Тамбовом». Матч начнется 18 октября в 15.00 по местному времени (мск+1). Чтобы болельщики из южных районов города без проблем смогли добраться на матч, на стадион пустят дополнительную городскую электричку - №6314 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД, футбольная электричка отправится со станции Шпалопропитка в 12.56, а к Мамаеву кургану подъедет в 14.13. На конечной электропоезд будет в 14.32.

Также для удобства болельщиков 18 октября частично изменят расписание электрички №6325/6313 Тракторная Пасс. – Южная. Она тоже идет через Мамаев Курган и повезет футбольных фанатов после матча «Ротор» - «Тамбов». Поезд отправится с конечной на Тракторном в 17.14, стоять на остановке Мамаев Курган будет на пять минут дольше – с 17.29 до 17.35, а на Шпалопропитку прибудет в 18.50.