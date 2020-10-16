Итальянский телеведущий расскажет, вкусная ли в Волгограде кухня

Итальянского повара в Волгоградской области не могли не угостить арбузами Фото: Андрей АБРАМОВ

Может ли волгоградская кухня удивить итальянского гурмана? В августе этого года Волгоградскую область с гастрономическим визитом посетил итальянский повар Арнальди Федерико, который ведет телешоу «Поедем, поедим!». Съемочная группа побывала в арбузном краю в Камышине, оценила вино и сыры Дубовки. Узнал Федерико и о секретах сарептенской горчицы. Итальянец попробовал разные блюда, которыми его хотели удивить на волгоградских просторах. И сам телеведущий, который родом из самого Рима, в одном из волгоградских ресторанов приготовил какую-то вкуснятину. Какую именно? Об этом телезрители узнают в субботу, 17 октября. Программа «Поедем, поедим!» выйдет в эфир в 14.05 по московскому времени на телеканале НТВ. Вот вся Россия и узнает, какова на вкус Волгоградская область.

Уезжал из Волгограда Арнальди Федерико точно в хорошем расположении духа. Как рассказали «КП-Волгоград» в Туристско-информационном центре Волгограда, профессиональный повар остался в восторге от достопримечательностей региона и его кухни.

Напомним, Волгоградская область будет участвовать в двух телевизионных проектах о туризме. На эти цели из бюджета был выделен миллион рублей.