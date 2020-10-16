Под Волгоградом у психически больного водителя забрали права

Решение суда было исполнено сразу после удовлетворения исковых требований прокуратуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Старополтавского района после обращения местной прокуратуры лишил водительских прав одного из жителей. Как оказалось, он страдал психическим заболеванием. Его врач-психиатр поставил диагноз «умственная отсталость». При этом мужчина имел удостоверение и мог управлять машиной. Правда, получил он права до психической болезни - житель Волгоградской области попал в ДТП, впоследствии травма головы сказалась на состоянии его здоровья.

- Управление автомобилем при наличии соответствующих медицинских показаний ставит под угрозу жизнь и здоровье неограниченного круга участников дорожного движения, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Кстати, это не первый случай, когда прокуратура подает административные иски подобного характера. Ведь аварий на дорогах и без того хватает, а водители с психическими отклонениями или наркотической зависимостью создают дополнительную угрозу на дорогах.

Отметим, что права уже забрали, решение суда было исполнено сразу после удовлетворения исковых требований прокуратуры.