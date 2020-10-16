На севере Волгограда вместе с улицей Глушко приведут в порядок тротуары

Фото: пресс-служба мэрии.

В Краснооктябрьском районе Волгограда вовсю кипят работы на улице Глушко: в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» тут обновят 5 тысяч квадратных метров проезжей части, а так пешеходные тротуары протяженностью 550 метров.

На сегодняшний день подрядная организация уже сняла старый слой, который давно пришел в негодность. Параллельного сменили все бордюры и приступили к ремонту колодцев. Уже после этого рабочие уложат сначала выравнивающий слой асфальта, затем финишный с минеральными добавками. Такая технология позволяет прослужить покрытию дольше.

- Контроль осуществляют сотрудники «Комдорстрой». Все используемые материалы проходят проверку. К следующему этапу подрядная организация приступает только при получении положительных результатов экспертиз, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.