Ни воды, ни рециркулятора: волгоградский магазин «Продукты по низким ценам» закрыли на 10 суток

Красноармейский районный суд Волгограда на 10 дней закрыл магазин продовольственных товаров «Продукты по низким ценам» за нарушение многих требований Роспотребнадзора, касающихся предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Волгограде и области.

В магазине не было ни воды, ни канализации, то есть сотрудники элементарно не могли помыть руки. Мыло, дозаторы, антисептики, дезинфицирующие средства для уборки, обеззараживатель воздуха, емкости для сбора использованных масок, отсутствие разметок о социальной дистанции – все эти нарушения зафиксировали проверяющие. Здание в итоге даже опечатали, а ИП дали полторы недели на то, чтобы провести работу над ошибками. Иначе магазин попросту не откроется.

- Устранение нарушений в магазине «Продукты по низким ценам» находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе надзорного ведомства.