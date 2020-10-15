16 октября без света останутся 4 района Волгограда

Электроэнергия будет отсутствовать в течение светового дня Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Что ни день, то новый список отключения света по районам Волгограда. Но лучше, когда электроэнергии нет в плановом порядке. Известно, когда свет появится – до наступления сумерек. Поэтому сидеть со свечками в темноте не придется. Энергетики ремонтируют или обновляют оборудование, чтобы зимой на линиях было как можно меньше проблем. Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации «Россети-Юг», 16 октября электричества не будет в четырех районах Волгограда, а именно в Дзержинском, Кировском, Тракторозаводском и Ворошиловском.

В Кировском районе света не будет на двух улицах в частном секторе. Без телевизоров, микроволновок, утюгов и компьютеров с 9.00 до 17.00 придется обходиться жителям улицы Шаблиевской, №14-42 (четная сторона), 23-67б (нечетная сторона), а также улицы Кременской, №22-58 (четная сторона), 21-55 (нечетная сторона).

Выборочно специалисты отключат электричество в Ворошиловском районе с 9.00 до 14.00. Его не будет на Елисеева, №5, 8, 10, на улице Новоузенской, №8а, 10, 6б и в доме №67 на Кузнецкой.

С 9.00 до 17.00 без электроэнергии останутся многие жители Тракторозаводского района. Внимательно ищите свой адрес в этом списке: улица 62-й Армии, №2-18 (четная сторона), 1-55 (нечетная сторона), 2а, 2б, 2г, 6а, 6б, 8б, 8в, 10б, 10в, 12б, 14б, 16б, 1а-39а; улица Прокофьева, №1-56, 2а-40а (четная сторона), 1а-47а (нечетная сторона); улица Дружбы Народов, 2-56 (четная сторона), 49-91 (нечетная сторона); переулок Чугунолитейный, №9-13 (нечетная сторона), 9а; переулок Чепурниковский, 2-4 (четная сторона), 2а; улица Шаляпина, 10-14 (четная сторона; переулок Монтажный, №1, 1а, 1б, 3, 5, 6; улица Сенявина, №50-88 (нечетная сторона), 49-87 (нечетная сторона); улица Дежнева, №66-104 (четная сторона), 94б, 71-121, 111а; улица Привокзальная, №49-97 (нечетная сторона), 70-120 (четная сторона), 60/58, 60/151, 93а, 108а; улица Богдана Хмельницкого, №1а, 1б, 7, 9, 25-33 (нечетная сторона), 50-84 (четная сторона), 50б.

В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 16 октября свет отключат в поселке Ангарском по следующим адресам: улица Узбекская, №1-17 (нечетная сторона), 2-26 (четная сторона); улица Задонская, 1-17 (нечетная сторона), 2-20 (четная сторона); улица Большая, №80, 82, 84; улица Севская, №1-20; улица Донбасская, №1-17; улица Фонтанная, №, 1-25 (нечетная сторона), 2-32 (четная сторона); улица Ангарская, 60-90 (четная сторона); улица Ученическая, №5-21 (нечетная сторона), 18-32 (нечетная сторона); улица Михаила Паникахи, №11-31 (нечетная сторона); улица Маркина, №9-16; улица Черняховского, №15, 16; улица Семигорская, 2а-20 (четная сторона).