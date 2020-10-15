Волгоградский школьник стал лучшим в стране по созданию компьютерных игр

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Волгоградский школьник Георгий Горелов удивил Россию своими знаниями в IT-технологиях. Учащийся школы №48 города Волгограда выступил на соревнованиях «Game in Construct» по созданию игр-платформерах. Это такие видеоигрушки, в которых герой прыгает по платформам и лестницам, собирает необходимые предметы, чтобы переходить с уровня на уровень. Самой известной игрой-платформером является «Супер Марио», в которую на рубеже веков на приставках рубилась вся молодежь. Так вот участникам соревнования необходимо было с нуля создать подобную игру. Всего в состязаниях приняли участие 57 школьников от 12 до 17 лет из 17 городов страны. Конкурс прошел в дистанционном формате. Волгоградец Георгий Горелов на соревнованиях выступал не под олимпийским девизом «Главное не победа, а участие». Он занял первое место.

На конкурсе Георгий презентовал собственную компьютерную игру. Для ее разработки он использовал специальные графические редакторы, сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области. Не смотря на юный возраст, школьник обладает большими знаниями в сфере IT. А новые знания он получает, в том числе, в кружке «Кванториума Политех».