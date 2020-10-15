Немного повысилась: инфляция в Волгоградской области в сентябре стала выше

В сентябре инфляция в Волгоградской области немного больше, чем в целом по стране Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области инфляция стала больше. В сентябре она составила 3,8%, что на одну десятую процента больше, чем в августе. Об этом «Комсомолке» сообщили в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России. По стране и Южному федеральном округу инфляция в сентябре составила 3,7%. Увеличение инфляции специалисты связывают с ростом цен на непродовольственные товары из-за ослабления рубля. При этом сдерживают инфляцию цены в сфере услуг образования. Они почти не растут.

Годовая продовольственная инфляция в Волгоградской области третий месяц не меняется. Она составляет 4,2%. Рынки изобилуют продукцией животного происхождения. Увеличение поголовья коров и свиней преумножили объемы производства мясных продуктов и молока. Из-за чего колбасные изделия продолжают дешеветь в годовом выражении. Держатся цены на продукты с длительным сроком годности, например, на макароны и крупы. Все потому, что у волгоградцев не закончились весенние запасы, которые они сделали во время режима самоизоляции из-за коронавируса.

Инфляция по непродовольственным товарам в сентябре выросла до 4,3%. А в августе была 3,8%. Рубль подешевел, что повлияло на увеличение стоимости легковых автомобилей, парфюмерии, косметики, бытовой техники. Поставки же из-за рубежа.

В сфере услуг инфляция наоборот замедлилась. В сентябре она составила 2,8%, месяцем ранее показатель был 3%. Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам не повышать стоимость обучения в 2020 году. Это и повлияло на снижение общей инфляции в сфере услуг.