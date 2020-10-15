В колонию строго режима отправят участников банды, устроивших покушение на бизнесмена и убийство

Фигуранты уголовного дела получили длительные тюремные сроки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Волгоградский областной суд вынес приговор волгоградской банде, которая два раза пыталась убить предпринимателя и лишила жизни москвича. Дмитрий Стариков обвинялся как организатор преступлений. Он захотел отнять нефтяное дело у бизнесмена. Как в известном фильме - «имел к нему личную неприязнь». Проще всего это было сделать, убив неприятеля. Стариков предложил взяться за организацию грязного дела своему знакомому Андрею Люкшинову. Тот согласился, а исполнителем взял умевшего стрелять из автомата Вячеслава Горбунова. Несколько месяцев группа следила за потерпевшим, а 23 октября 2013 года решили поставить точку. Люкшинов пытался изрешетить предпринимателя из автомата, когда тот выходил из машины у своего дома. Но потерпевший успел спрятаться. Хотя наемный убийца выстрелил не менее 30 раз. В следующий раз банда хотела довести преступление до конца 7 мая 2014 года. Горбунов 11 раз выстрелил в потерпевшего, который был в машине. Но что-то снова пошло не так. Бизнесмен получил травмы, но своевременно получил помощь медиков и остался в живых.

А за бандитской группировкой все-таки имеется смерть человека. Как сообщили «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, летом 2015 года Старикову к Старикову обратился Андрей Ганюшин, который по просьбе Эдуарда Савкина, предложил найти киллеров, чтобы убить жителя Москвы. Естественно, за денежное вознаграждение. К делу был привлечен знакомый Старикова Александр Кузнецов, который для исполнения подыскал Владимира Глазова и Романа Бондаренко. Они уехали в Москву. Жертву избили возле его же квартиры, в том числе металлическим предметом. Затем убийцы сбросили тело с 6 этажа дома. Москвич скончался на месте.

Волгоградский областной суд вынес приговор всем фигурантам покушения на жизнь человека, а также совершенного убийства. По 14 лет тюрьмы получили Стариков и Савкин. Убийцы москвича Глазов и Бондаренко проведут за решеткой соответственно 14 лет 3 месяца и 8 с половиной лет. Люкшинов и Ганюшин будут в колонии по 11 лет. 13 лет в тюрьме будет отбывать наказание Кузнецов. Горбунов сядет на 13 с половиной лет. Стариков, Ганюшин, Люкшинов, Горбунов, Савкин, Кузнецов и Глазов отправятся в колонию строгого режима, Бондаренко – в исправительную общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.