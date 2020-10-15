Под Волгоградом на торговле «синтетикой» поймали опера из наркоконтроля

К сожалению, факты, когда судья берет взятку, а страж порядка преступает закон – не редкость. Вот в Волгоградской области попался еще один такой «оборотень в погонах» - бывший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Среднеахтубинскому району. Причем попался не на взятке, а на торговле наркотиками.

Как установило следствие, в апреле 2020 года 33-летний опер предложил своему 19-летнему знакомому заработать на продаже наркотиков. Парень согласился и нашел в интернете поставщика. 27 апреля сообщники приехали в Красноармейский район Волгограда, где была спрятана партия наркотиков. Они нашли в тайнике пакет, где было свыше 4,15 граммов смеси, содержащей мефедрон. Эту «синтетику» они должны были расфасовать на мелкие партии и разложить по тайникам в Среднеахтубинском районе. Но заработать им так и не удалось – сообщников задержали коллеги опера из наркоконтроля.

Кстати, при обыске машины экс-полицейского в салоне нашли еще и 8 патронов от огнестрельного оружия. Расследование вели сотруднки СУ СК по региону.

- Свою вину бывший полицейский так и не признал, а вот его 19-летний сообщник во всем сознался. Прокуратура проверила материалы, собранные следователями, и утвердила обоим обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд. Ожидать вердикт они будут под стражей. Грозит обвиняемым до 20 лет колонии, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.