6 школ целиком ушли на дистанционку в Волгоградской области

В некоторых школах ученики переходят на удаленку отдельными классами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневно в Волгоградской области число образовательных учреждений, где объявляется карантин, меняется. При этом виной тому не только коронавирус. 15 октября в регионе 6 школ были полностью переведены на дистанционное обучение из-за гриппа и ОРВИ. Три школы были закрыты Роспотребнадзором во Фролово, Ленинском и Городищенском районах, а также три в Октябрьском районе. Из-за гриппа и ОРВИ заочка началась для учеников 29 классов в 13 общеобразовательных учреждениях области. Еще больше классов учатся дистанционно из-за коронавируса: 15 октября карантин объявлен в 72 классах в 52 школах. Во всех учреждениях выявлены единичные случаи заболевания COVID-19, сообщили «КП-Волгоград» в администрации области. Напомним, карантин по ковиду в отдельном классе объявляется, если хотя бы у одного ученика выявлен коронавирус. При большем числе заболевших на дистанционный формат обучения переходит вся школа. Заболевшие детки начинают лечение, а здоровые грызут гранить науки дистанционно. Позавчера Роспотребнадзор на всеобщий карантин отправил школу №3 в Городище.

Когда в образовательных учреждениях ситуация стабилизируется, новые случаи заболевания коронавирусом не подтверждаются, то они возвращается к обычной работе. После ковидного карантина возобновились уроки в очном формате в школе Светлоярского района, которая ранее была полностью закрыта.