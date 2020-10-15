В Волгограде самый большой прирост коронавирусных больных за сутки – плюс 99

География распространения коронавируса растет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

15 октября 2020 года в Волгоградской области стало на 167 заболевших новой коронавирусной инфекцией больше. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональном оперативном штабе. Самый большой прирост в Волгограде – плюс 99 зарегистрированных случаев. На втором месте Волжский – плюс 29 инфицированных.

Распространяется ковид и в районах области. На этот раз сразу в 20 муниципалитетах выявили зараженных. В Среднеахтубинском и Камышине – по 5 заболевших, в Михайловке – плюс 4, по 3 пациента в Николаевском, Светлоярском, Палласовском, Быковском, Серафимовичском и Жирновском районах. Двум жителям Старополтавского района поставили диагноз «ковид».

15 октября коронавирус нашли в Волгограде, Волжском и еще 20 районах области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В остальных – Урюпинском, Октябрьском, Иловлинском, Городищенском, Фроловском, Котельниковском, Котовском и Чернышковском - по одному заболевшему.

Напомним, в регионе введены новые меры по предотвращению распространения коронавируса: масочный и перчаточный режим, также самоизоляция для граждан от 65 лет и 30% работников переведены на удаленную работу.