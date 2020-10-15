В Волгограде в сквере у «Гасителя» установят 20 тренажеров

Фото администрации Волгограда.

Хорошая новость от мэрии Волгограда: на Набережной обустроят еще одну площадку, где каждый желающий сможет заниматься спортом. И не простоу спортплощадку, а воркаут-площадку. Появится она в сквере у пожарного парохода «Гаситель». Сегодня подрядная организация приступила к установке тренажеров.

- Всего на площадке установят двадцать современных уличных тренажеров, на которых любой волгоградец в любое время сможет заниматься на свежем воздухе, - подчеркивают в администрации Волгограда.

И напоминают, что благоустройство этого сквера ведется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Чтобы площадка была безопасной, после того, как установят тренажеры, ее застелют травмобезопасным покрытием. А, чтобы отбить у волгоградцев охоту ломать и портить новые площадки, здесь по периметру устанавливают видеокамеры. Специалисты уже приступили к монтажу чистемы видеонаблюдения и освещения.