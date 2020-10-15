Волгоградская полиция разыскивает пропавшего 31-летнего мужчину

Александр пропал в 2019 году. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда просит горожан сообщить любую известную им информацию о 31-летнем Александре Логинчуке из Дзержинского района города-героя. В конце декабря 2019 года он ушел из дома и не вернулся. Вот уже полгода родные и близкие ничего не знают о его местонахождении. Стражи порядка все это время также пытаются найти волгоградца, но пока безуспешно.

Александр высокого роста – более 180 сантиметров, он худой, волосы темные, глаза карие. В чем был одет в момент исчезновения точно неизвестно. Если кто-то узнает на фотоснимке разыскиваемого, необходимо обратиться в дежурную часть ОП №3 (8(8442) 93-75-02). Или непосредственно к оперуполномоченному отдела полиции (8(8442) 93-75-17), сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД по Волгограду.

Любая информация важна, ее можно передать на условиях полной анонимности.