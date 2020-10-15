Волгоградка оформила на мошенников кредит на 900 тысяч

Волгоградцы не перестают верить телефонным мошенникам Фото: Анастасия ОСИПОВА

Каждый день жители Волгоградской области лишаются огромных денег, связываясь с телефонными мошенниками. Неужели приступы паники так действуют на людей, когда им звонят якобы работники банков и сообщают о различных проблемах с их картами. Но ведь все можно перепроверить самому, воспользовавшись приложениями банков или набрать на их «горячую линию». Но нет, волгоградцы продолжают терять деньги. Или вовсе оформляют на преступников кредиты. Так накануне сделала 25-летняя жительница Краснооктябрьского района. Ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Для отмены операции необходимо было назвать свои личные данные. Молодая девушка и сделала это. В итоге на нее действительно был оформлен кредит на 900 тысяч рублей, только деньги перешли на счет мошенников. По такой же схеме аферисты обманули 62-летнюю женщину из Камышина. Пенсионерка оформила кредит на 610 тысяч рублей. Но деньги перешли не ей, а лжесотрудникам банка.

Всего за минувшие сутки жители Волгоградской области перечислили телефонным мошенникам почти 2 миллиона рублей, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Полицейские по всем фактам преступлений устанавливают личности аферистов для их задержания.