Волгоградский политолог Андрей Серенко: «Цель террористов в Волгограде - месть за Сирию»

Сегодня силовикам удалось предотвратить серию терактов в Волгограде: в ночь с 14 на 15 октября в Кировском районе ФСБ ликвидировала двух боевиков группировки «Таухид валь-Джихад»* - выходцев из Узбекистана 23 и 27 лет. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ФСБ, террористы готовились взорвать «здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия».

При том, что данная террористическая группа попала в список запрещенных лишь в 2019 году, по мнению политолога Андрея Серенко, она представляет сейчас наибольшую опасность для России.

- «ТД» в структурном и имиджевом отношении - это именно и прежде всего «узбекская» джихадистская группа. Ее главный идейный мотив - месть России за действия в Сирии (а не за Чечню или, например, Афганистан), - высказал свою точку зрения известный политолог Волгограда Андрей Серенко.

*Организация запрещена на территории РФ.