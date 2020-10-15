Волгоградский магазин «Джокер» оштрафовали на 50 тысяч за сотрудника без маски

Центральный районный суд Волгограда оштрафовал торговый павильон «Джокер» за несоблюдение антикоронавирусных мер: во время рейда патрульных сотрудник находился на рабочем месте без маски. Известно, что согласно Постановлению Губернатора Волгоградской области, о чем везде пишут и предупреждают бизнесменов, это является грубейшим нарушением и влечет за собой большие штрафы. Собственно, теперь предприниматель будет лучше инструктировать подчиненных, ведь ему придется заплатить 50 тысяч рублей.

- 03 августа 2020 зафиксирован факт нахождения сотрудника ООО «Джокер» в торговом павильоне «Russian house» без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Данный факт подтверждается фото и видеоматериалами, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.

Постановление может быть обжаловано, так как не вступило в силу. Отметим, что в регионе с 10 октября помимо масочного режима действует перчаточный.