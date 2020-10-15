Волгоградцам предлагают выбрать арт-объект для мемориальных зон Горсада

Архитекторы Центра «ВЯЗ» активно работают над новым обликом Горсада и Комсомольского сада. Пока речь идет о сохранении памяти сталинградской битвы: в сквере остались 18-метровый бункер со штабом, столбы с отметинами от пуль – все это требует отдельного внимания.

Волгоградцев просят принять непосредственное участие и тоже выразить свое мнение, даже предложить свои варианты, как должен выглядеть будущий арт-объект, подчеркивающих значимость мемориальных зон.

- Это может быть памятный знак, световая композиция, водный знак (к примеру, мемориальный сухой фонтан), цифровой памятник с QR-кодом. Кроме того, жители также могут предложить свой вариант арт-объекта, - рассказали «КП-Волгоград» в Центре «ВЯЗ».

Проголосовать можно по ссылкам в Вконтакте и Фейсбуке. Сроки голосования – до 20 октября включительно.