Двести волгоградских студентов-медиков станут «Дистанционными помощниками врача»

Проект «Дистанционный помощник врача» стартует в Волгограде уже на следующей неделе и, безусловно, станет уникальным, ведь пока в России нигде такое не практикуется. Более 200 студентов ВолгГМУ будут помогать врачам-терапевтам, которые сегодня перегружены работой.

- В течение дня они возьмут на себя обязанность обзванивать пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении и выяснять, как себя чувствует больной, какая у него температура, какие жалобы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ВолгГМУ.

Затем терапевт проанализирует собранную студентами информацию и по итогам решит, нуждается ли пациент в срочной госпитализации или может продолжить лечение на дому. Нагрузка на каждого студента составит до 20 человек в сутки. Каждому дадут сим-карту, список нужных вопросов и чек-листы. По итогам такая помощь очень разгрузит участковых терапевтов и позволит охватить большее количество заболевших.