Еще три женщины скончались от CОVID-19 в Волгоградской области

К сожалению, старики умирают чаще, чем молодые люди. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сразу у трех умерших в волгоградских госпиталях женщин региональный оперштаб подтвердил смерть от CОVID-19. Итого, к 15 октября в летальном списке коронавируса уже 170 волгоградцев. Все три новые жертвы – женщины, всем троим – за 70 лет.

- 72-летняя жительница Камышина упустила болезнь в самом начала. Почувствовав первые признаки недомогания, она никуда обращаться не стала, лечилась дома самостоятельно, пока не стало совсем худо. Когда «скорая» привезла ее в горбольницу №1, она была уже в тяжелом состоянии. Сказалось также хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, - рассказывают подробности об умершей в оперштабе

Ее одногодка из Волгограда – 72-летняя женщина – заразилась дома по внутрисемейному контакту. Ее сразу положили в 4-ю больницу, так как она была еще и в группе риска, как диабетик. Но, несмотря на все лечение, спасти ее не удалось.

Третья в этом печальном списке – 79-летняя жительница Иловлинского района. Болезнь у нее развивалась молниеносно: ее состояние резко ухудшилось буквально за сутки. Женщину в срочном порядке госпитализировали в Иловлинскую райбольницу, но, к сожалению, не спасли.

- Пенсионерка страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, - уточняют в оперштабе. И напоминают: волгоградцы, если у вас появились симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью, а также здоровьем окружающих — вызовите врача на дом.