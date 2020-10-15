«Берем маски и лопаты»: волгоградцев зовут высаживать дубы в Волго-Ахтубинской пойме

С собой надо взять лопату, ведро и хорошее настроение. И да - перчатки и маски обязательны! Фото: Алексей ФОКИН

В субботу, 17 октября 2020 года в Волго-Ахтубинской пойме пройдет акция «Посади лес». Всех желающих приглашают присоединиться. Будут высаживать молодые саженцы дубов и кленов на территории природного парка.

Эта акция проводится в парке уже третий год подряд. За эти годы в пойме уже высадили более 15 тысяч деревьев. Причем сотрудники природного парка подбирают саженцы тех деревьев, которые являются типичными для этой территории. А после эти же специалисты следят за тем, чтобы саженцы прижились и пошли в рост.

Собирают участников акции 17 октября на площади Ленина. Оттуда повезут к месту высадки деревьев. Для тех, у кого есть личный транспорт, могут доехать по дороге Средняя Ахтуба – Краснослободск до поворота на хутор Лебяжья Поляна. Там их будут ждать в 10.30 организаторы акции.

- Берем с собой лопату, ведро для полива и хорошее настроение! И не забудьте маски и перчатки – без них к участию не допустят, - акцентируют внимание организаторы акции.

И учтите: количество мест ограничено. Поэтому, если вы решите присоединиться к акции, обязательно зарегистрируйтесь заранее (записаться можно здесь). Подробности акции можно узнать по телефону +7(905)433-07-40.

ВАЖНО

К участию не допускаются:

- люди старше 65 лет

- с симптомами ОРЗ, ОРВИ, повышенной температуре тела - 37,2°С и выше

- без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки)

- лица, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, а также лица, соблюдающие режим самоизоляции до получения результатов на CОVID-19.