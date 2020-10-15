Прыгал на капоте, а угнать не смог: волгоградца задержали на месте преступления

Рано утром 14 октября в полицию Кировского района Волгограда позвонил 51-летний мужчина и сообщил, что неизвестный пытается угнать его «семерку», припаркованную во дворе. Причем угонщик, говорит, явно, неадекватный.

С чего владелец машины так решил? Да потому что преступник снчала залез на крышу автомобиля, попрыгал на ней что есть силы, затем спустился и попытался угнать. Надо отметить, что машина оказалась открытой и угонщику даже взламывать замок не пришлось. А вот завести отечественную легковушку он так и не смог, хотя пытался соединить провода. И пока он возился с ними, на вызов прибыли сотрудники полиции.

- Угонщиком оказался местный житель – 26-летний молодой человек. Он уже был ранее судим за незаконное хранение наркотиков. А на этот раз был сильно пьян. Чем и объяснил свой проступок. Мол, хотел доехать до своего дома, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности преступления в УМВД по Волгограду.

Сейчас 26-летний волгоградец находится на подписке о невыезде. На него уже завели уголовное дело за попытку угона. Решается также вопрос о возбуждении уголовного дела еще по одной статье - «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».