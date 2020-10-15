Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«В защиту животных, за безопасность людей»: волгоградский приют «Лисена» стерилизовал 338 бездомных собак

По программе «Гуманное соседство» после всех манипуляций животных выпускают на место отлова
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий
Поможет ли стерилизация? Покажет время.

Поможет ли стерилизация? Покажет время.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Волгоградский приют «Лисена» заручился поддержкой государства и получил президентский грант: на выделенные средства волонтеры должны стерилизовать около 660 бездомных собак. Но зоозащитники стараются и даже перевыполняют планы, ведь их задача – реализовать проект «Гуманное соседство». Только за последний месяц «Лисена» вместо заявленных по гранту 65 собак стерилизовала 108. С июля по сентябрь добровольцы выловили и повесили бирки на 338 безнадзорных животных, затем выпустили их в места отлова.

- Фотографию каждой собаки можно найти в реестре, в ветеринарной программе. Каждая осмотрена ветеринаром, привита, оформлены свидетельства. Мы очень стараемся. Мы действуем в защиту животных и за безопасность людей , - рассказали «КП-Волгоград» волонтеры.

Зоозащитники подчеркивают, что и сами люди должны быть ответственными и обязательно стерилизовать своих питомцев, не выбрасывать их на улицу, соблюдать правила содержания питомцев дома. Иначе к тем 20 тысячам бродяг, которые сегодня заселили Волгоград, с годами прибавятся тысячи собак.