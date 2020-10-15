«В защиту животных, за безопасность людей»: волгоградский приют «Лисена» стерилизовал 338 бездомных собак

Поможет ли стерилизация? Покажет время. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Волгоградский приют «Лисена» заручился поддержкой государства и получил президентский грант: на выделенные средства волонтеры должны стерилизовать около 660 бездомных собак. Но зоозащитники стараются и даже перевыполняют планы, ведь их задача – реализовать проект «Гуманное соседство». Только за последний месяц «Лисена» вместо заявленных по гранту 65 собак стерилизовала 108. С июля по сентябрь добровольцы выловили и повесили бирки на 338 безнадзорных животных, затем выпустили их в места отлова.

- Фотографию каждой собаки можно найти в реестре, в ветеринарной программе. Каждая осмотрена ветеринаром, привита, оформлены свидетельства. Мы очень стараемся. Мы действуем в защиту животных и за безопасность людей , - рассказали «КП-Волгоград» волонтеры.

Зоозащитники подчеркивают, что и сами люди должны быть ответственными и обязательно стерилизовать своих питомцев, не выбрасывать их на улицу, соблюдать правила содержания питомцев дома. Иначе к тем 20 тысячам бродяг, которые сегодня заселили Волгоград, с годами прибавятся тысячи собак.