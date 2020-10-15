Власти узаконили спил дубов в Волго-Ахтубинской пойме ради трассы

В пойме планируют спилить более 15 тысяч деревьев ради новой дороги. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страсти вокруг строительства новой трассы по территории Волго-Ахтубинской поймы не утихают. Есть еще активисты, например Гринпис, которые выступают категорически против вырубки деревьев в природном парке ради дороги. Чтобы узаконить эти работы, волгоградские власти решили внести изменения в положение о природном парке Волго-Ахтубинская пойма. Соответствующий документ с предполагаемыми изменениями опубликован на сайте администрации региона.

В частности, предполагается разрешить в парке распашку новых земель и несколько расширили перечень разрешенных видов использования земельных участков на территории поймы. Есть в этом перечне и пункт – «под размещение автомобильных дорог». Кроме того, появилась и приписка: «Установленные виды разрешенного пользования и предельные параметры разрешенного строительства не распространяются на случаи размещения линейных объектов».

Кроме данного постановления на сайте облкомприроды появился акт лесопатологического обследования насаждений Волго-Ахтубинской поймы, в котором указано где и сколько пустят под Сплошную санитарную вырубку по причине выявления усохших и больных деревьев.