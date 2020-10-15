На период ремонта улицы Джека Лондона для волгоградских автомобилистов организовали реверсивное движение

Фото: пресс-служба мэрии.

В Красноармейском районе Волгограда на улице Джека Лондона подрядчиком в лице «ДСЭР Советского района» ведутся ремонтные работы: тут уже сняли старый асфальт, укрепили основание и уложили выравнивающий слой. Чтобы волгоградских автомобилистам не создавать пробок, тут организовали реверсивное движение.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на всех дорогах, а их всего 39, обязательно меняют все колодцы и бордюры.

- Сейчас на объекте началось формирование финишного слоя покрытия площадью более 15 000 квадратных метров, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Каждый этап специалисты «Комдорстроя» берут образцы и проводят лабораторные исследования качества используемых материалов. В случае откровенного брака заставляют переделывать. Отметим, что улица Джека Лондона, которая является продолжением Удмуртской, соединяет поселки Татьяна-1 и Татьянка-2. Как только строительство закончится, местным жителям будет комфортнее добираться по новенькой дороге до нужного пункта.