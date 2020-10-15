Юный волжанин за рулем «ВАЗа» врезался в дерево: пассажирка в больнице

Около пяти часов вечера 14 октября в городе Волжский Волгоградской области в результате ДТП пострадала 19-летняя девушка. Как оказалось, она вместе с 18-летним молодым человеком каталась на «ВАЗе».

Юноша ехал по территории двора на улице Машиностроителей со стороны дома №9 в сторону дома №3 и вдруг потерял управлением над транспортным средством. Пытаясь вырулить, он врезался в дерево. Хорошо, что никого не сбил, ведь в это время во дворах часто многолюдно.

- В результате ДТП 19-летняя пассажирка самостоятельно обратилась в больницу, госпитализирована, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что за эти сутки в Волгоградской области произошло две аварии с пострадавшими и обе в Волжском. Ранее в региональном Главке приводили статистику дорожных происшествий: все чаще виновниками ДТП становятся именно молодые водители, у которых мало опыта.