В центре Волгограда на десять дней перекрывают движение по улице

На десять дней будет перекрыто движение по улице Новоузенской. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде уже стартовал отопительный сезон, но работы по замене тепломагистралей еще в разгаре. Сегодня, 15 октября, «Концессии теплоснабжения» приступают к прокладке новых теплосетей на участке по улице Социалистической в Ворошиловском районе. Там будут подключать новых потребителей от котельной. Для проведения работ тепловикам придется на время перерыть дорогу, в связи движение на участке будет временно закрыто.

В частности, для проезда транспорта с 21.00 15 октября до 00.00 25 октября будет перекрыла улица Новоузенская – между улицами Социалистической и Козловской.

На Новоузенской уже ставят соответствующие знаки, предупреждающие водителей. Транспорт на эти десять дней пустят в объезд.

- Объезд будет осуществляться по улицам Социалистической, Баррикадной, Огарева, Елецкой, Кузнецкой, - сообщают в «Концессии теплоснабжения». – Просим водителей потерпеть вынужденные неудобства, и учитывать информацию при планировании маршрутов.

В компании обещают, что по завершению работ дородное покрытие по улице восстановят.

- Работы по прокладке новых сетей не отразятся на теплоснабжении действующих потребителей Ворошиловского района, - уточняют в организации.