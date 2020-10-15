На юге Волгограда на месте старой школы №117 построят новую

Старую школу №117 в Красноармейском районе Волгограда по улице 2-я Штурманская уже снесли: на ее месте в рамках нацпроекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа» построят новенькое образовательное учреждение на тысячу мест.

По проекту в здании будет 40 классов, спортивные классы в том числе для занятий лечебной физкультурой, зал для выступлений, различные мастерские и лаборатории и многое другое. Важно, что заниматься смогут дети с ограниченными возможностями – с помощью современного оборудования для них организуют специальное пространство. А рядом со школой построят спортивный городок со стадионом, беговыми дорожками.

Как отмечают в городской администрации, старое здание было 65-го года постройки. Оно уже находилось в аварийном состоянии и требовало срочного сноса. В ближайшие годы для детей южной части города-героя создадут все условия для комфортного обучения.