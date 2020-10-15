В Волгограде и области из-за рака молочной железы умерло 346 женщин

15 октября в мире традиционно отмечается Всемирный день борьбы с раком груди. В связи с этим сотрудники областного Роспотребнадзора опубликовали актуальные на сегодня данные о заболеваемости. В Волгоградской области по отчетам за 2019 года этим недугом страдало 1228 женщин, а в России выявили рекордные 74490 случаев.

Заболевание прогрессирует, число пациентов с таким диагнозом за последние 15 лет увеличилось вдвое. Это отражается на статистике и Волгограда, где за год – почти 600 случаев. То есть половина от всей статистики.

- В области рак молочной железы занимает 3 место с удельным весом 12,2%. В самом Волгограде рак молочной железы занимает 1 место с удельным весом 14,2%, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

При этом пугающая смертность: в 2019 году от рака груди умерло 346 пациентов.